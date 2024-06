Benedetto Ferrara: "Parisi si è trovato davanti il capitano scelto dalla società, ma la Fiorentina non può rischiare di perderlo"

L'opinionista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina e di alcuni giocatori che potrebbero essere decisivi la prossima stagione:

“Dodo tecnicamente è superiore a Kayode, ma il suo infortunio ci ha fatto scoprire un bel giocatore. Sicuramente il prossimo anno Dodo partirà davanti a Kayode, ma la Fiorentina dovrà far capire al giovane terzino che deve farsi trovare pronto in ogni occasione”.

Poi il suo parere su Parisi

“Parisi avrà più minuti dell'ultima stagione; ha avuto diversi problemi fisici, ma c'è stato solo quello. Davanti si è trovato il capitano della Fiorentina, scelto dalla società, mentre a Empoli era inamovibile. Ma Parisi deve avere più chances, sennò la Fiorentina rischia di perdere un giovane di grandi prospettive”.

Infine su Retegui

“Non vale 30 milioni, è una presa in giro. Dopo le parole di Pradè in conferenza stampa, tutte le squadre che hanno una punta adesso sparano un prezzo altissimo alla Fiorentina”.