Ascari a FN: “Con Fabbian e Brescianini non serve il centrocampista di rottura. Harrison plasmato da Bielsa, dà ampie garanzie”

Il procuratore Eugenio Ascari è stato ospite di Fiorentinanews.com e durante Hangover Viola ha avuto modo di commentare le mosse di mercato della squadra viola nell’attuale sessione di riparazione.

‘Giocatore pronto ma Fabbian è anche un investimento’

“Fabbian può aiutare la Fiorentina a fare un salto di qualità a centrocampo, è ancora giovane e di grande prospettiva ma ha già fatto esperienze importanti. Una mezzala box-to-box che ha buona confidenza col gol e l’ha dimostrato anche contro la Fiorentina, ha grandi tempi di inserimento. Nel modulo di Vanoli può giocare nei due centrocampisti davanti a Fagioli, nel 4-3-3 da interno destro o sinistro. Calciatore pronto all’uso e un investimento per il futuro.

“Brescianini e Fabbian possono anche giocare insieme, con Fagioli. L’ex Atalanta ha caratteristiche un po’ più difensive, anche se pure lui è molto duttile. Sono due calciatori fisici e possono dare struttura alla mediana della Fiorentina, diventando presto entrambi titolari. Un centrocampista di pura rottura a questo punto è superfluo per la mediana viola, vedo la squadra ben equilibrata. Il mediano incontrista avrebbe dovuto essere Sohm, ma la sua esperienza alla Fiorentina è stata fallimentare, il Bologna ora lo ha prelevato in prestito con diritto, tra l’altro, non con obbligo, diversamente da Fabbian”.

’Gli esterni erano stati azzerati ma adesso…’

“Harrison e Solomon sono due esterni di qualità, col marchio di fabbrica di Paratici. Harrison a differenza di Solomon ha esperienza solo in Inghilterra ma al Leeds è stato plasmato da Bielsa e ha fatto le sue migliori annate col tecnico cileno, che forma e fa crescere i calciatori. Penso che possa dare ampie garanzie. Il modulo di Pioli non prevedeva esterni, così da un’abbondanza di esterni si è passati ad un azzeramento di giocatori nel ruolo, ora questo ruolo è imprescindibile, per come ha modificato la squadra Vanoli. Solomon si è già calato nella parte mostrando temperamento e qualità. Aggiungo che Parisi deve considerarsi comunque una soluzione provvisoria nel ruolo”.