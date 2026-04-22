"La Fiorentina disposta a cedere De Gea per una cifra irrisoria". Un futuro in bianconero per lui?
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Un futuro alla Juventus per David De Gea? Ci sono tante voci di mercato che riguardano il portiere della Fiorentina.
Piace a Spalletti
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società gigliata è decisa ad abbassare monte ingaggi ed età media della rosa, per cui anche il portiere spagnolo, che piace sia ai dirigenti bianconeri che a Spalletti, lascerà Firenze.
“Cifra irrisoria”
Di più, sempre il quotidiano sportivo torinese scrive che “la Fiorentina è disposta a cederlo a una cifra irrisoria, vicina ai 10 milioni”.
Ma qualcosa non torna…
Tutto questo però si scontrerebbe in realtà con la volontà di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, così come già fatto capire ampiamente invece dalla dirigenza viola.
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