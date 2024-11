Palladino pronto ad allargare le rotazioni e Sottil può scalare da Como alla Conference

Mai più una serata come a Nicosia, dove la Fiorentina due era in campo tutta insieme e sfigurò, perdendo contro i ciprioti. Per questo però Palladino dovrà allargare maggiormente le rotazioni e mischiare un po' le carte anche in campionato. Secondo La Nazione uno scenario verosimile già da domani a Como, dove Sottil ad esempio potrebbe restare fuori, scalando dal campionato alla Conference, visto l'impegno di giovedì con il Pafos. Esigenze di allargamento della rosa che potrebbero poi portare a maggior equilibrio tra una competizione e l'altra.