Colpani: "Alla Fiorentina sono stato fuori cinque mesi per un problema importante. è stata dura. Ora che mi sono sbloccato..."

Andrea Colpani, ex centrocampista della Fiorentina tornano al Monza in Serie B e autore di un gol nella scorsa giornata, è intervenuto ai media presenti nell'allenamento a porte aperte di ieri tornando anche sul suo passato in viola.

“Sono stato fuori per cinque mesi ”

Colpani ha dichiarato: “Lo scorso anno (alla Fiorentina, ndr) sono stato fuori cinque mesi per un problema importante. È stata dura e poi quest’anno uno stiramento mi ha nuovamente rallentato. Adesso sono a posto e tornerò a stare sempre meglio”.

"Al Monza c'è un bel gruppo"

Il Flaco ha aggiunto: “È sempre bello avere i tifosi vicino e quando le cose vanno bene è ancora meglio. Si ride e si scherza, qua c’è un bel gruppo e fa piacere farlo vedere. Fisicamente sto bene, sono contento e in campo si è visto. Avevo bisogno di sbloccarmi e segnare, mi auguro che sia il primo di tanti e che ci aiuti a raggiungere l’obiettivo”.