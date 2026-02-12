Il Como diventa protagonista anche fuori dal campo. Il club lariano apre uno speciale store a Cortina per tutto il periodo delle Olimpiadi

In pochissimo tempo il Como della famiglia Hartono è riuscito a sorpassare la Fiorentina di Commisso, almeno per il momento, per quello che riguarda il campo. Ma il club lariano dimostra di saperci fare anche fuori dal rettangolo verde, rendendosi protagonista di uno degli eventi del momento.

Il Como è tra i protagonisti delle Olimpiadi a Cortina

Stiamo parlando delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, manifestazione del momento che avrà l’attenzione di tutto il mondo per le prossime due settimane. E il Como non ha voluto perdere l'occasione di mettere il suo marchio sotto gli occhi di tutti i visitatori. Ecco quindi la decisione di aprire un nuovo store nel pieno centro dell'esclusiva località di Cortina, che ospita le Olimpiadi e nello specifico gli sport del budello (bob, skeleton, slittino), il curling e lo sci alpino femminile. Tifosi, stampa, istituzioni, atleti, villeggianti: chiunque passeggerà per il paese della provincia di Belluno potrà sbirciare nelle vetrine.

I Lariani avevano fatto qualcosa del genere anche in precedenza

Negli scorsi mesi la società era arrivata fino a Milano, aprendo un punto vendita temporaneo in piazza Gae Aulenti. Ora attraversiamo i confini della Lombardia per arrivare all'ombra delle Dolomiti, approfittando della grande affluenza di pubblico dovuta ai Giochi Olimpici. Chissà quale potrà essere il prossimo passo: magari un negozio in zona Colosseo o sugli Champs-Elysées.

I motivi strategici dietro l'insolita scelta

Per arricchire il proprio bilancio il Como ha bisogno di aumentare i propri introiti legati a merchandising e dintorni. E spera di farlo anche grazie a iniziative come queste, unite ai risultati della squadra e al fascino che il club sta assumendo anche grazie a personaggi come Fabregas (che ha fatto anche il tedoforo), Nico Paz e non solo. Come si può vedere dal post sui social della società, in vendita c'è un po' tutto: maglie da gioco, ma anche abbigliamento per la vita di tutti i giorni.