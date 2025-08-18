La Fiorentina mette i puntini sulle i in difesa: dopo Gosens, blindato anche Comuzzo. E le offerte per lui...

La Fiorentina mette le cose in chiaro a poco meno di due settimane alla fine del mercato estivo. Dopo aver blindato Robin Gosens, rifiutando l'offerta arrivata dall'Atalanta per lui, i dirigenti viola hanno deciso di bloccare un altro chiacchierato difensore.

Blindato

Come riporta Niccolò Ceccarini, la società viola ha deciso di non ascoltare più alcuna offerta che arriverà per Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 che era stato accostato a diverse pretendenti nelle scorse settimane.

Un pilastro in difesa

Dopo la scorsa stagione tra un grande inizio e un proseguo tra luci e ombre, Comuzzo è uno dei pilastri della difesa viola e sarà così anche dopo il primo settembre. Il difensore ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2029 lo scorso maggio.