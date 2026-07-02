Renzi: "Sogno lo Scudetto della Fiorentina nell'anno del Centenario... e il centrosinistra che torni al governo"

Il senatore Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze e tifoso della Fiorentina, ha parlato ad Adnkronos spaziando su vari temi di casa viola, dal Centenario viola alla prossima stagione.

‘Mi piacerebbe la Fiorentina facesse qualcosa di bello’

“Tutte le estati spero sempre nello scudetto ma non l'ho mai visto. Nell'anno del centenario la Fiorentina dovrebbe togliersi qualche soddisfazione in più rispetto all'ultimo anno che è stato devastante, mi piacerebbe la Fiorentina facesse qualcosa di bello. C'è Grosso, che ha portato l'Italia a vincere i Mondiali, quando ancora l'Italia ci andava… spero in una grande stagione”.

‘La famiglia Commisso ha investito molto a Firenze’

“Ero molto legato a Rocco Commisso e Barone, la sua famiglia ha investito molto a Firenze, in particolar modo nel bellissimo Viola Park. Oggi auguro tutto il bene a Paratici, che è un grande professionista. Sono un tifoso della Fiorentina e credo nella passione e nella bellezza del calcio. Immaginate il 2026-2027 con la Fiorentina che fa un bel campionato, il centrosinistra che torna al governo del Paese e i Democratici che tornano alla Casa Bianca”.