Vandeputte: "Abbiamo festeggiato dopo aver battuto il Parma, ma ci sono altre otto finali ora. Giampaolo mi farà crescere"

Jari Vandeputte, centrocampista della Cremonese, ha parlato ai microfoni di CR1 sul percorso da intraprendere per la salvezza, e su Giampaolo, allenatore dei grigiorossi arrivato a Cremona dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Sulla corsa alla salvezza

“Giusto festeggiare una vittoria, ma noi sappiamo che ci sono altre otto finali che vanno giocate, partite fondamentali per noi. Abbiamo festeggiato un po' nello spogliatoio dopo la partita di Parma, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita: ora che c'è la sosta, abbiamo modo di lavorare ancora meglio per preparare la partita col Bologna”.

Su Giampaolo

“Giampaolo? Mi piacciono molto le sue idee, personalmente le condivido. Sono convinto che come giocatore mi possa far crescere e mi possa aiutare a fare ancora meglio in questa categoria”.