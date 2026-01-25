Siemieniec: "La Fiorentina è la favorita contro di noi in Conference, ma noi giocheremo per eliminarla"
Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia Białystok, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha parlato anche dello scontro con i viola in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club polacco.
Le parole dell'allenatore
"Anche se sulla carta la Fiorentina è la favorita ad oggi, non affronteremo questa competizione come un'avventura, ma piuttosto per eliminare la Fiorentina e andare avanti. Ci riusciremo? Vedremo".
Le date
La Fiorentina giocherà contro lo Jagiellonia il 19 febbraio in Polonia e il 26 febbraio al Franchi.
💬 Commenti