Comuzzo capro espiatorio di una stagione disastrosa. Ma per la Fiorentina è tutto di guadagnato

Quando nel gennaio del 2025 Comuzzo era seguito dal Napoli, a metà di una stagione dove tutti i giocatori della Fiorentina erano a dir poco in stato di grazia, si parlava di una cifra vicina ai 40 milioni di euro richiesti ai partenopei, che non affondarono il colpo. Una stagione e mezza dopo, il suo cartellino si è svalutato della metà e ad accoglierlo sarà il Torino.

Reparto in ricostruzione

Dentro una stagione disastrosa come la scorsa i difensori sono inevitabilmente i primi attenzionati, e di quelli della rosa della Fiorentina il poco invidiabile premio di ‘peggiore’ va senz'altro a Comuzzo, spesso confuso e pasticcione, nonché protagonista di errori sanguinari che la Fiorentina ha pagato caro: ad ogni modo, tenendo conto solo del responso del campo, anche Pongracic e Ranieri sarebbero passibili di cessione. Tuttavia, la monetizzazione che ti permette un’operazione come quella col Torino, da 20 milioni (se si concretizzerà), non te la poteva dare nessun altro dei membri della retroguardia viola.

È una separazione ‘necessaria’, una dalla quale la Fiorentina ne esce vincitrice in entrambi i modi: se il ragazzo verrà riscattato, la cifra raccolta coprirà la spesa del ‘Comuzzo-bis’ - Viery, classe 2006, pagato 15 milioni -; altrimenti, sarà un anno di formazione per il centrale friulano. Cairo non è noto per essere un presidente spendaccione e il suo riscatto non è così scontato come si crede.

Occhio ai rimpianti

Quindi, cessione giusta? Sì, il ragazzo aveva bisogno di aria nuova e di ripartire da capo, ma se veramente la stagione in granata va come deve andare, la Fiorentina perde un prospetto cresciuto nelle giovanili – e quindi ottimo per questioni di liste Uefa, tema che tutti ci auguriamo possa tornare di moda già dal prossimo anno –, rimanendo invece con un Pongracic 28enne (e non certo esente da errori di distrazione) e un Ranieri 27enne che, dopo aver perso la fascia, quest’anno ha con ogni probabilità perso anche la titolarità. Che forse sarebbero potuti uscire prima di Comuzzo, da una Fiorentina in ricostruzione, e che sicuramente saranno i prossimi indiziati per il rimpiazzo.