In attesa dell’arrivo del centrocampista in città, previsto tra venerdì e sabato, quest’oggi sono state rese note le cifre che permetteranno alla Fiorentina di assicurarsi Michael Folorunsho dal Napoli. Il centrocampista italiano arriverà in viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 1 milione di euro totale. La cifra del riscatto è fissata a 8 milioni di euro più bonus. Un’operazione molto simile a quelle che hanno portato a Firenze Edoardo Bove ed Andrea Colpani, e che permettono alla dirigenza viola di cautelarsi in caso di mancato ambientamento del giocatore. Prima delle visite e della firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina, Folorunsho dovrà comunque prima ricevere il via libera da parte del Napoli, che nel frattempo ha chiuso per il suo sostituto, ovvero Billing dal Bournemouth.

Luiz Henrique è sinonimo di ambizione, ma convincere il Botafogo non sarà facile

Il nome caldo del momento resta quello di Luiz Henrique del Botafogo: è lui il profilo su cui la dirigenza gigliata ha deciso di fare all-in, che sta provando di tutto per far abbassare la richiesta del club brasiliano. Sotto i 30 milioni però i brasiliani non intendono neanche ragionare, e per questo la Fiorentina ha già rialzato l’iniziale offerta di circa 15 milioni formulata la scorsa settimana. La voglia del club di regalarsi il gioiello brasiliano, ultimo pallone d’oro del Sudamerica, offre però un spunto di riflessione. La sensazione è che la dirigenza voglia forzare la conferma del 4-2-3-1 che nei primi mesi di stagione ha fatto la fortuna dei viola. Un arrivo del brasiliano combacerebbe male con il ritorno al 3-4-2-1, provato da Palladino nell’ultima sfida casalinga contro il Napoli. La realtà è che con la difesa a 3 la squadra viola non ha mai convinto, di fatto non riuscendo neanche a vincere una partita: Parma, Puskas Academy, Venezia e Monza tra le prestazioni più deludenti della stagione, tutte partite con la difesa gigliata schierata a tre. La sensazione è quindi che un eventuale acquisto del brasiliano rappresenterebbe una vera imposizione del club sul proprio allenatore. Allo stesso tempo però non ci sono dubbi: un acquisto di questo calibro nella finestra di gennaio sarebbe sinonimo di ambizione, vocabolo utilizzato piu volte da Pradè e co. ad inizio stagione.

Pablo Marì a Firenze entro la prossima settimana. Spinazzola arriva se parte uno tra Biraghi e Parisi

Nel pomeriggio sono arrivate grandi novità per quello che riguarda il trasferimento di Pablo Mari dal Monza in viola. L’operazione è in via definizione, con i due club che avrebbero già trovato un accordo. Il difensore si trasferirà a Firenze e Matias Moreno farà il viaggio in direzione opposta in prestito: i viola verseranno inoltre un ulteriore conguaglio economico, ancora da stabilire, nelle casse del club brianzolo. Cosi facendo i difensori centrali in rosa restano 5 - Comuzzo, Ranieri, Pongracic, Valentini e proprio Pablo Marì - sufficienti anche per l’opzione della difesa a 3 nel finale di stagione. Novità anche per quello che riguarda Spinazzola, che nei giorni scorsi ha parlato dell’interesse gigliato per lui: la Fiorentina segue il laterale del Napoli ma prima dovrà sistemare uno (almeno) tra Biraghi e Parisi. Sul secondo cresce l’interesse del Como, che nei prossimi giorni potrebbe formulare la proposta giusta alla dirigenza viola.