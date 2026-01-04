Forze fresche in avanti: piace Dominguez, c'è anche l'idea Baldanzi (ma a una condizione)

Il mercato di gennaio della Fiorentina potrebbe riguardare anche il reparto offensivo della rosa di Vanoli, sempre più convinto di passare a un modulo con le ali. Un 4-3-3 o un 4-2-3-1.

Piace una pedina di Italiano

Serve rivoluzionare però tanto e l'arrivo di Solomon è un indizio in tal senso. L'ex Villarreal però non basta. Per questo la Fiorentina sta seguendo anche Benjamin Dominguez del Bologna, mentre per Boga la concorrenza è tanta.

Idea Baldanzi

Piace per la trequarti anche Baldanzi, in uscita dalla Roma, ma c'è da capire quali sono le sue reali condizioni fisiche dopo l'infortunio. E sullo sfondo resiste per l'attacco l'idea Luvumbo del Cagliari. Lo scrive La Nazione.