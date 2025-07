Si allunga la lista di pretendenti per Lucchesi: il centrale a metà tra il primo assaggio di Serie A e un ritorno in cadetteria

Non solo la Sampdoria, Lorenzo Lucchesi ha tante pretendenti di spicco dalla Serie B: il centrale classe 2003 ha terminato la stagione in prestito alla Reggiana, ma ha trovato la porta chiusa alla Fiorentina per via del sovraffollamento nel reparto difensivo.

Come riporta Tuttomercatoweb, appunto, i blucerchiati non sono gli unici ad aver cercato Lucchesi: si sono fatte avanti anche Cremonese, neopromossa in Serie A, e il Palermo, che invece ci vuole tornare il prima possibile dopo anni di cadetteria. Qualunque sia la sua prossima destinazione, è sempre più difficile che rimanga a Firenze per l'anno prossimo.