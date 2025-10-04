Nel suo pezzo Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara sintetizza così la vittoria magra sul Sigma Olomuc in un'atmosfera triste:

"La Fiorentina mette sotto il Sigma, da non confondere con il più forte Lastra a Sigma, ma sempre di una vittoria si tratta. E questo contava. Bel gioco? No, non esageriamo. Serve pazienza, questo lo abbiamo capito, tanto che a inizio ottobre c’è già chi dice che è meglio puntare alla Coppa piuttosto che al campionato. No dai, alzare bandiera bianca quando la vendemmia è finita da un soffio non è proprio il caso.

Resta il fatto che Pioli da settimane sta cercando la quadra. Pradè e Goretti hanno cercato a lungo, ma Lucci non ne sapeva niente, La Quadra non era tra i suoi assistiti. Peccato. Ma diciamocelo: il giovedì di Coppa sembrava un luna park a fine estate, quando le luci si spengono e si inizia a smontare nel bel mezzo di un profondo senso di solitudine. E qui non c’entra la partita, che comunque ricordava quella sensazione molto paesana del dj che mette i dischi mentre a ballare sono solo due bambini col resto della piazzetta deserta. Surreale la migrazione dei tifosi della Fiesole. I lavori al Franchi li hanno fatti prima traslocare in Ferrovia, ribaltando la scenografia di uno stadio in divenire. Giovedì, causa squalifica della Fiesole, che poi è Ferrovia, sono finiti in Maratona. Benedetto il giorno in cui questa migrazione finirà e tutto tornerà come prima e meglio di prima".