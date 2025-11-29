A cosa si aggrappa Vanoli? Il battito cardiaco visto con la Juve come modello, Gosens verso una convocazione 'di facciata'
Come potrebbe reagire Paolo Vanoli alla brutta serata di Conference? Il suo unico appiglio ad ora è la partita con la Juve, l'unica dove la Fiorentina ha dato segni di vita e confortato un minimo il suo pubblico. E da quell'undici potrebbe ripartire il tecnico viola, con la sola assenza di Dodo, rimpiazzato da Fortini.
Sulla fascia opposta dovrebbe essere l'ora del rientro di Robin Gosens, almeno a livello di convocazione: il tedesco infatti non scenderà in campo ma potrebbe almeno riunirsi al resto del gruppo dopo un mese di assenza.
💬 Commenti (2)