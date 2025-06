Fra chi sogna il debutto e chi si traveste da trascinatore, in pochi certi di un posto da titolare

Saranno sei i giocatori della Fiorentina impegnati con la propria nazionale, fra questi però solo uno è certo del posto da titolare nelle sfide internazionali di giugno.

I Viola a Coverciano

I viola presenti al ritiro di Coverciano sono due: il bomber Moise Kean e il capitano della Luca Ranieri, alla prima convocazioni in Nazionale. Entrambi sperano di scendere in campo venerdì sera nella sfida contro la Norvegia o nella più abbordabile partita contro la Moldavia, ma nessuno dei due è certo del posto da titolare. Moise Kean sarà protagonista del classico ballottaggio con il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui. I due bomber hanno rendimento simile in Nazionale (6 gol in 18 partite per l'atalantino, 7 reti in 21 presenze per il viola) e spesso Spalletti li ha optato per alternarli. Solamente nei prossimi giorni sapremo chi sarà schierato titolare. La situazione in difesa è invece più complicata; i forfait di Buongiorno, Calafiori e Acerbi hanno spalancato la porta a Ranieri che però rimane indietro nelle gerarchie rispetto Gatti. Il difensore bianconero è però acciaccato e reduce da un infortunio, in caso la sua condizione non sia ottimale, il capitano viola sarà schierato nella difesa a tre con Bastoni e Di Lorenzo.

Gli altri convocati

Non solo la Nazionale italiana però vede fra i suoi protagonisti giocatori della Fiorentina. Il terzino sinistro Gosens è stato convocato dalla Germania del ct Nagelsmann, che però spesso gli preferisce il compagno di reparto Raum. In ballottaggio anche Pogracic che si giocherà il posto con l'ex obiettivo di mercato viola Sutalo. Richardson è ritornato con costanza nella convocazione del Marocco, ma parte dietro nelle gerarchie a centrocampo. Unico praticamente certo di un posto fra gli undici iniziali è Albert Gudmundsson che con la sua Islanda sfiderà la Scozia e l'Irlanda del Nord.