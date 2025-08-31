La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Kospo scende di livello e debutta da titolare, Braschi torna al suo posto
Match impegnativo tra poco meno di un'ora per la Fiorentina Primavera di mister Galloppa che affronta l'Inter al Viola Park. Le scelte del tecnico premiano Conti, all'esordio da titolare a centrocampo, così come Kospo, sceso dalla prima squadra.
In attacco torna Braschi, dopo le convocazioni di Pioli. In panchina il nuovo arrivato Jallow, attaccante prelevato dal Rimini. Ancora out per infortunio Kone e Bertolini, così come Keita.
L'undici viola
FIORENTINA (4-3-1-2): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Conti, Deli, Montenegro; Puzzoli, Braschi, Angiolini.
