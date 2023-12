Bonaventura fa titubare Italiano e Mandragora è più avanti nel recupero: ma la Fiorentina dovrebbe ritrovare il suo Jack di Cuori

Ci sono buone notizie per Vincenzo Italiano in vista del match di domani con la Salernitana, più che altro in chiave recuperi. Giovedì in Conference erano assenti sia Mandragora che Bonaventura ma entrambi sembrano recuperabili, soprattutto il primo che aveva a che fare solo con un po' di influenza.

Fastidi all'adduttore invece per il Jack di Cuori, come lo chiamavano a Milano: recupero probabile anche per lui ma con maggiori esigenze di monitoraggio.