Zaniolo: "La Fiorentina? Giusto che non mi abbia confermato, non ho fatto bene. Ingigantito tutto quello che è successo al Viola Park"

La seconda esperienza di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina si è chiusa come la prima, con una separazione che non è neanche stata indolore, perché accompagnata da polemiche.

“Non ho fatto bene”

“Si era creato un ambiente per cui, anche per colpe mie, le cose non sono andate - ha detto in proposito Zaniolo, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio - Non ho fatto bene, ho accettato e compreso la decisione”.

Viola Park

Il tutto accompagnato dall'episodio avvenuto al Viola Park con la Primavera della Roma: “Se mi sono scusato? Non è servito, è stato tutto ingigantito e le autorità hanno accertato quello che era successo”.

Gli amici viola

Zaniolo ha alcuni amici nel mondo del calcio: “Carnesecchi. E Kean, ci conosciamo da più di quindici anni, non siamo più quelli dei ritardi ingiustificati. E Luca Ranieri: cresciuti insieme nella stessa scuola, ritrovati a Firenze”.