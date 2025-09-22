Gentile: "La Fiorentina è rimasta negli spogliatoi. Pioli? Non posso credere che abbia dimenticato come si faccia l'allenatore"

Riccardo Gentile, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Como, arrivata su rimonta:

“L'approccio non era stato poi così male…”

“A dire la verità, l'approccio della Fiorentina non era stato male. Il Como non ha fatto praticamente niente nella prima frazione, tranne un colpo di testa di Perrone finito molto alto. Può essere un punto di ri-partenza, secondo me, si è visto equilibrio (nel primo tempo) e il Como è stato contenuto”.

“… ma la Fiorentina poi è rimasta negli spogliatoi”

“Preoccupante è stata la ripresa. Il Como ha fatto qualche cambio, mentre la Viola è rimasta negli spogliatoi. Ho visto una squadra sulle gambe, il che mi pare assurdo alla quarta giornata di campionato. Dal mercato sono arrivati giocato interessanti, forse hanno solo bisogno di tempo per diventare squadra”.

“Infine, sono sorpreso - in negativo - da Pioli. Non posso pensare che abbia dimenticato come si faccia l'allenatore. Lo ritenevo uno bravo e competente…”.