Ex calciatore e oggi giornalista, Stefano Impallomeni a Tmw ha commentato la finale che aspetta la Fiorentina e la possibile successione di Italiano:

"Italiano è molto bravo a sviluppare il gioco, poi le letture fanno la differenza. Chi ne ha di più deve giocare in queste partite. L'Olympiakos sfrutta gli errori altrui e deve stare attenta la Fiorentina a essere meno sbarazzina. Ma non deve avere timori. La Fiorentina sa cosa vuol dire una finale, in queste partite ci devono essere 2-3 guide e non so se la squadra viola ha questo tipo di leadership.

Palladino? Dipende dal mercato, che strada vorrà intraprendere la viola. Da Italiano a Palladino c'è tutto questo salto? Non vedo uno scatto in avanti".