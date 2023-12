Niente da fare con la Fiorentina, ma il ritorno di Bonucci in Serie A è possibile. Anche se non gradito...

Ricordate il deciso “no” alla suggestione Bonucci-Fiorentina? Ecco, dopo appena qualche mese l'avventura del difensore ex Juventus all'Union Berlino sembra già al capolinea, dopo l'eliminazione dai gironi di Champions League. Il ritorno in Serie A? Opzione possibile, ma con una controindicazione.

Un altro no della piazza

Procede la trattativa con la Roma, anticipata da Tuttomercatoweb.com. Bonucci, dunque, può finire in una concorrente della Fiorentina per l'Europa. Anche se la tifoseria non la sta prendendo benissimo: i social giallorossi sono già tappezzati di #BonucciOut, mentre la società deve ancora agire concretamente per aggiudicarsi il centrale difensivo.