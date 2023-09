Italiano si ricorda bene di Ramos. Vidal riporta alla mente serate amare per la Fiorentina. Ma il mercato degli svincolati...

Diciamolo subito: il mercato degli svincolati non entusiasma la Fiorentina. E' molto difficile, per non dire impossibile che un giocatore di quelli senza squadra possa unirsi alla formazione viola.

Però lo stop di Mina prima (tornerà verosimilmente verso metà-fine ottobre) e quello di Dodô (almeno sei mesi fuori) creano un bel problema alla squadra.

Ci sono soluzioni interne a cui rivolgersi, giocatori da inserire, reinserire e adattare. Ma guardandosi in giro, La Nazione stamani qualche nome di mercato lo fa comunque, partendo da Ramos, uno che Italiano conosce bene per essere stato sia a Trapani che a La Spezia. Un passato sicuramente di alto livello, ma anche 34 anni sul groppone, libero c'è Vidal, uno che riporta alla mente anche brutte serate per i tifosi viola perché fu determinante nel passaggio in finale di Europa League del Siviglia ai danni proprio della Fiorentina nel 2015.

Infine Nyambe, arriva dall’Inghilterra e ha dalla sua parte soprattutto un dato: è un terzino destro ma molto duttile e quindi utilizzabile anche nella linea più avanti, come esterno di fascia.