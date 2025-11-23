Il Lecce non ripete l'impresa di Firenze e perde con la Lazio, distanza ravvicinata con la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Niente bis di impresa per il Lecce che in casa della Lazio ha perso come da pronostico, con un secco 2-0. La partita è stata messa in discesa dagli uomini di Sarri fin dal primo tempo, dove Guendouzi l'ha sbloccata con un destro sporco all'angolino.
Il raddoppio solo nel finale, al quinto minuto di recupero con una fuga di Noslin nata da un rinvio di Provedel e una conclusione in due tempi dell'ex veronese: di testa il tocco decisivo in porta. Il Lecce così resta a distanza ravvicinata dalla Fiorentina, dietro ‘appena’ di 4 punti.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 27, Napoli 25, Bologna 24, Inter 24, Milan 22, Juventus 19, Como 18, Lazio 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 6.