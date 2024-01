Amerini: "Almeno cinque squadre lottano per la Champions e la Fiorentina è quella che ha parlato di più sul campo. Domani partita tosta"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Amerini è intervenuto a Radio CRC per parlare della gara di Supercoppa contro il Napoli: “Contro Italiano, tutte le big soffrono visto il modo di giocare della Viola. Non mi aspetto una partita bella, bensì tosta. Mazzarri deve limitare i danni, in ogni caso può tirare fuori qualcosa dalla qualità della sua rosa”.

Sul campionato: “Ci sono 5/6 squadre che lottano per il posto in Champions League. Quella che, fino a questo momento, ha parlato maggiormente sul campo e giocato meglio, è proprio la Fiorentina. Poi, il Napoli ha le carte il regola per il quarto posto”.

Sull'ipotesi Italiano a Napoli: “Io vorrei che rimanesse a Firenze, dipende dalle sue ambizioni e le conosco. Sta cominciando a vincere anche le partite dove non merita; se inizia a farlo con continuità, diventa tra i migliori d'Italia”.