Graziani: "La Fiorentina può restare ad alti livelli anche senza acquisti. A Firenze c'è troppo disfattismo"

Le parole dell'ex attaccante viola

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha detto la sua sulle ultime vicende di casa Fiorentina: “Per domani sera ho sensazioni positive, il Napoli sta facendo fatica e in più ha delle assenze importanti. A Firenze c'è troppo disfattismo, la società sta monitorando il mercato e le valutazioni andranno fatte alla fine”.

“Fiorentina forte anche senza acquisti”

Graziani ha poi aggiunto: “La Fiorentina è quarta in classifica ed è giusto che si scelga con attenzione chi prendere e chi no. Secondo me la squadra può rimanere ad alti livelli anche senza acquisti, basta che gli attaccanti comincino a segnare. A tal proposito, Beltran mi sta piacendo ma io lo vedo più come una seconda punta e spero che Italiano lo capisca. Credo che lui e Nzola insieme possano fare grandi cose”.