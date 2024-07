Intervenuto a Lady Radio per parlare della stretta attualità di casa Fiorentina, l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha espresso le proprie considerazioni sull’imminente cessione di Milenkovic, ma non solo.

"Non si può pretendere di incassare da Milenkovic quanto valeva anni fa'

“Si poteva immaginare che Milenkovic partisse, le voci c’erano anche se non erano arrivate offerte. Va a giocare in un bel campionato, molto particolare. Il gioco di italiano magari non lo ha esaltato, in Inghilterra il gioco è comunque cambiato, sì, conta la fisicità ma con l’arrivo di tanti tecnici stranieri le tattiche si sono evolute. 15 milioni? Vedendo gli ultimi campionati del serbo ci possono stare come valore. Se l’ingaggio del calciatore è una motivazione per la cessione, questo mi preoccupa. Da quando è arrivato a Firenze è cresciuto per poi fermarsi e alternare tanti alti e bassi. Non si possono pretendere per lui i soldi che magari valeva 3-4 anni fa. Penso che oltre ad un certo livello non possa andare, anche se ora una nuova avventura con tutto ciò che comporta potrebbe dargli nuova linfa, dopo 7 anni alla Fiorentina, che sono tanti”.

‘Dagli esuberi è complesso guadagnare, la cessione di Igor…’

"Bisogna capire che paletti abbia messo Commisso, a quanto voglia abbassare il monte ingaggi. Ci sono vari aspetti da considerare, al momento è evidente che la Fiorentina prima di comprare debba vendere. Dopo la dipartita di Barone, è complesso ancora capire chi comandi. I calciatori che hanno fatto male però non hanno mercato, e bisogna andare a proporli, non è semplice cederli specialmente se hanno un ingaggio alto. Occorre pertanto svenderli, molto difficile guadagnare dagli esuberi: con questi si risparmia, non si guadagna. Il prezzo di vendita di Igor fa parte di quelle anomalie che caratterizzano il mercato, una cifra assurda che però in Inghilterra possono spendere. A metà campo al momento non so chi giochi".