Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, il calcio non è solo figurine!

Corriere dello Sport-Stadio

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si concentra sull'imminente partita della Fiorentina contro il Sassuolo. 

Prima pagina 

O la va o la si spacca” intitola in prima pagina il corriere, che poi continua scrivendo “Fiorentina, 21 giorni elettrici” e ancora “Tutto in 360'. a Reggio Emilia prima delle 4 partite fondamentali per la rimonta salvezza”. 

Pagina 21

Nelle pagine interne il Corriere approfondisce il rendimento del fronte offensivo viola: “Viola 11 milioni ogni gol” e poi “l'attacco viola vale 100 milioni, ma ne ha segnati 9”. In taglio basso il quotidiano aggiorna sull'infermeria viola: “Si ferma pure Fortini, Vanoli valuterà la squadra oggi”

