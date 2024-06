Iliev: "E' difficile trovare un attaccante forte in Europa, e non solo per la Fiorentina. Ecco chi comprerei fossi la dirigenza viola"

Questo pomeriggio l’ex giocatore e dirigente del Partizan Belgrado Ivica Iliev, durante un collegamento al Pentasport, ha avuto modo di parlare dell’attaccante che manca alla Fiorentina, oltre che a portare allo scoperto un futuro talento serbo. Questo un estratto delle sue parole:

“Secondo me adesso trovare un attaccante non è difficile soltanto per la Fiorentina, lo è per tutti: questo perche non ci sono più grandi bomber che facciano 20 gol a stagione. Poi se non paghi è difficile che tu riesca a comprare un giocatore che ti da garanzie. Negli ultimi 15 anni la Fiorentina ha fatto grandi affari con i giovani del Partizan, riuscendo a trovare ottimi giocatori. Guardando il mercato di adesso però non ce ne sono tanti in circolazione”

Ha anche aggiunto: “Trovare un giocatore del genere costa 35/40 milioni. Se vai a cercarlo in Sudamerica rappresenta poi sempre una scommessa: non sai mai quello che ti può capitare. Senza dimenticare in America c’è un calcio diverso. Credo che la Fiorentina, per quello che può spendere, debba fare una scommessa: non ci sono più attaccanti come Dusan Vlahovic”.

In questo momento c’è un giocatore giocane, che ultimamente è stato anche convocato dalla Nazionale serba. Si Chiama Samed Bazdar: è molto simile a Sergej Milinkovic, ha i suoi stessi colpi e la sua fisicità forse piu veloce e moderno. Vedremo dove andrà a giocare, è comunque un profilo su cui io scommetterei. Non so quanto costa, ma sicuramente non tantissimo”.