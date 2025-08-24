A Dazn il commento del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo il pari con il Cagliari:

"E' stato un risultato giusto per lo svolgimento della partita ma dovevamo difendere meglio quella situazione lì, ci siamo posizionati troppo bassi. E' una vittoria sfuggita per poco, dopo un primo tempo dove abbiamo fatto più fatica, meglio nella ripresa ma purtroppo non siamo riusciti a tenerla.

Stiamo lavorando su tutto, siamo insieme da 40 giorni, volevo dare continuità alla squadra che aveva fatto bene giovedì. Dobbiamo essere più compatti, più rapidi, muoversi di più con la palla ma è normale per una rosa che ha appena cambiato allenatore. Abbiamo le qualità per fare bene, peccato non aver portato a casa la prima vittoria.

Cambio Mandragora-Ndour? Non è stato solamente il cambio di Mandragora, abbiamo alzato un po' la qualità del palleggio, abbiamo trovato più occasioni in cui fare superiorità numerica. Poi Mandragora è un giocatore importante, non ha fatto preparazione ma ci darà una mano così come gli altri.

Dzeko con Kean? Edin può aiutare tanto, sono due attaccanti completamente diversi. Avevo in mente di mettere Edin nel finale ma poi c'è stato il problema di Gosens per cui la scelta era obbligata. Giocherà giovedì di sicuro.

Nuovi innesti? Se il club troverà delle soluzioni per migliorare la rosa si farà trovare pronto. Però ora concentriamoci su giovedì, nonostante il vantaggio, c'è da chiudere il preliminare e poi penseremo a Torino.

Se sono cambiato lontano dalla Serie A? Mi era mancata, ho fatto un altro tipo di esperienza. Sono contento di essere allenatore della Fiorentina, stiamo lavorando bene e tanto".