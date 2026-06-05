Leonardo Fabbri, pesista e tifosissimo della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dopo aver vinto la quarta tappa di Diamond League, ieri, allo stadio Olimpico di Roma. In collegamento ha poi avuto modo di parlare anche di Fiorentina.

Sulla sua vittoria a Roma

“Avevo bisogno di questa vittoria all'Olimpico, sono molto felice. Stagione complicata, tra alti molto alti e bassi molto bassi… mi sono messo dietro campioni di altissimo livello, questo dà molta fiducia e ne sono contento. Le critiche? Dal divano sono bravi tutti, vero, ma forse è anche karma: ho passato tutta la mia infanzia con mio babbo a criticare i giocatori della Fiorentina che sbagliavano, quindi…”.

A proposito di Fiorentina…

“L'unica cosa che voglio vedere la prossima stagione è la difesa a quattro, e con Grosso siamo a cavallo sotto questo punto di vista. La difesa a tre ci ha sempre messo in difficoltà, Pioli ci ha provato e ha dovuto cambiare: va evitata, non se ne può più”.