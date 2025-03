Fiorentina: Arrivano i recuperi importanti. Quattro pedine per dare un altro volto alla squadra

Finalmente la Fiorentina comincia a recuperare alcuni pezzi importanti. In queste ore c'è da segnalare il rientro in gruppo di Michael Folorunsho che ha saltato la sfida contro il Lecce, l’andata col Panathinaikos e la trasferta a Napoli. Ma giovedì conta di esserci.

Domenica scorsa è andato in panchina Yacine Adli e potrebbe essere arrivato il momento del suo rilancio in campo. In linea mediana, rispetto a quanto visto al Maradona, i viola avranno a disposizione anche Rolando Mandragora, che in Serie A era squalificato (al pari di Nicolò Zaniolo).

Ancora niente da fare invece per Andrea Colpani: è evidente che servirà ancora un po' di pazienza per recuperare il "Flaco", un giocatore sul quale aveva puntato molto il tecnico viola.