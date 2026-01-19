Stillitano: "Io e Commisso legati da una profonda amicizia cinquantennale. Era un uomo illuminato dal cuore grande"

Anche Charlie Stillitano, imprenditore italo-americano e oggi presidente dello Spezia, ha ricordato Rocco Commisso dedicando un pensiero a un collega, nonché amico, il cui percorso risulta molto simile e per il quale ha spesso speso belle parole, nel corso della sua permanenza a capo della Fiorentina.

Il commento di cordoglio

Come si legge sugli account ufficiali della squadra ligure, infatti, Stillitano avrebbe commentato: "A Rocco Commisso mi legava una profonda amicizia fin dal 1977. Oggi é un giorno di immenso dolore per tutti noi. Se ne va un uomo illuminato e dal cuore grande. A tutta la sua famiglia e alla ACF Fiorentina vanno le miei più sentite condoglianze”.