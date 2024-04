Il Napoli perde un centrocampista alla vigilia della Roma. Calzona riuscirà a recuperarlo per Firenze?

A poche ore dalla sfida contro gli acerrimi nemici della Roma arriva una brutta notizia per i tifosi del Napoli e per il tecnico Calzona. Come riportato dal club con una nota sul proprio sito ufficiale, nell’approfondire l’avvicinamento alla sfida di domani è stato sottolineato come il Piotr Zielinski non abbia partecipato alla sessione di rifinitura di questa mattina.

Il polacco rischia un lungo stop

Come sottolineato dal club partenopeo il centrocampista polacco ha accusato un problema muscolare e salterà la gara di domani contro la Roma ed è in dubbio per le prossime partite. Da capire quindi se sarà disponibile o meno per la trasferta del Franchi contro la Fiorentina del 19 maggio. I tempi di recupero sono ancora da valutare, con il giocatore che svolgerà tutti gli esami del caso nelle prossime ore, ma è possibile che il recupero preveda uno stop di almeno 20 giorni.

Fiorentina in dubbio: stop di circa 20 giorni

Questo la nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito ufficiale, che fa il resoconto della rifinitura di quest’oggi: “La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitella a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Olivera si è allenato in gruppo. Zielinski ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell'allenamento di ieri. Terapie per Gollini”.