La Fiorentina pensa già al prossimo mercato: in arrivo almeno due rinforzi. I primi nomi in ballo

La Fiorentina guarda già al prossimo mercato di gennaio e non potrebbe essere altrimenti visti alcuni problemi strutturali che ci sono e che hanno portato la squadra, assieme ad altro comunque, ad essere all'ultimo posto in classifica.

Il Corriere dello Sport-Stadio, sull'argomento mercato, scrive che la dirigenza guidata da Roberto Goretti, per la prima volta in veste di direttore sportivo, punterà in particolare su due elementi: un centrocampista e un difensore.

Centrocampo

Per la linea mediana può tornare di moda il nome di Eric Martel, centrale di proprietà del Colonia sondato dai viola in estate. I tedeschi ne facevano una valutazione di almeno 10 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e allora potrebbe essere portato a casa per una cifra più bassa.

Difesa

La Fiorentina si rinforzerà anche dietro. I 18 gol subiti finora, peggiore retroguardia di tutta la Serie A, non può essere ignorato. In questo senso occhio a Diogo Leite, per il quale i viola avevano tentato di convincere l’Union Berlino con un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro ritenuta insoddisfacente.