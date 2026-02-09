Fiorentina, prendi nota: l'incredibile peculiarità nel percorso del Parma che sta conducendo i crociati alla salvezza

I campionati delle squadre in lotta per la salvezza sono particolari: spesso si tende a trascurare una serie di dinamiche tecniche, affidandosi invece alla ‘cattiveria agonistica’ e, soprattutto, diventa fondamentale aggrapparsi a qualsiasi vantaggio e tenerlo stretto. La Fiorentina in questo fondamentale pecca - vedasi l'ennesima vittoria buttata nel recupero -, mentre c'è una realtà di Serie A che in questo eccelle.

Tutti di misura

Si tratta del Parma, attualmente quattordicesimo in classifica con 26 punti, ben otto sopra la zona retrocessione capitanata dalla Fiorentina. I crociati hanno raccolto sei vittorie finora, il doppio dei viola, tutte con un denominatore comune: sono arrivate sempre e solo di misura, dimostrando la bravura degli uomini di Cuesta nel saper mantenere il risultato a tutti i costi. Situazione certificata ulteriormente dai gol segnati, appena 16, ben 11 in meno della Fiorentina: pochi, ma decisamente buoni.

Bagarre salvezza

Non solo le vittorie sono arrivate tutte di misura, ma - escluso l'exploit contro il Bologna arrivato giusto ieri - il Parma si è specializzato nel battere squadre in lotta salvezza con loro: le cinque vittorie precedenti, infatti, sono arrivate contro Torino (2-1), Hellas (1-2), Pisa (0-1), Fiorentina (1-0) e Lecce (1-2). Vanoli prenda nota: per la salvezza, la Fiorentina dovrebbe comportarsi più ‘da Parma’.