Paratici in tribuna per il suo Tottenham: verosimilmente, la penultima occasione prima del trasferimento

Come detto, la trattativa per Paratici sta proseguendo dietro le quinte, col direttore che si unirà alla Fiorentina solo dopo aver assolto gli ultimi compiti col Tottenham.

La prima data papabile

Oggi, senza eccezione, è stato visto in tribuna per la sfida che i suoi stanno disputando adesso, contro il Crystal Palace. Lunedì 5 gennaio, poi, il Tottenham sarà impegnato contro il Sunderland: sarà quella, con ogni probabilità, l'ultima partita di Paratici nell'organico dei londinesi.

Presente in tribuna

Come hanno fatto notare molti tifosi del Tottenham, Paratici ha assistito alla partita accanto al CEO del club, Vinai Venkatesham. In Inghilterra, peraltro, in molti dubitano sulla fattibilità della trattativa.