"Salperà, salperà...": il veliero della Fiesole arriva anche al Parco Iqbal. La bella iniziativa della Curva - FOTO

Bella iniziativa quella che arriva da Campi Bisenzio: a partire dalla giornata di ieri, nel Parco Iqbal sarà presente un nuovo gioco per i più piccoli targato Curva Fiesole. Naturalmente, a tema Fiorentina.

Nuova installazione

Infatti, riprendendo l'iconografia del ‘veliero’ che salperà, come si sente cantare al Franchi, la Curva Fiesole e l'Associazione Tifosi Fiorentini hanno donato un nuovo gioco per i più piccoli frequentatori dell'area verde. Insegnando, naturalmente, l'amore per la Viola sin da subito.

Il post completo

Sulla pagina FB del Comune di Campi Bisenzio si può leggere: "Ieri è stato inaugurato un nuovo gioco per i più piccoli, donato da Associazione Tifosi Fiorentini e Fuori dal Coro, realizzato da Urban Design srl, nell'ambito del progetto di riqualificazione del parco. Uno spazio divertente e sicuro, pensato per far crescere i bambini all'aria aperta e favorire momenti di gioco e socialità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo intervento, contribuendo a rendere il nostro parco più bello e accogliente".