Gilardino: "Il braccio di Pongracic è molto chiaro. Traversa, palo, il pari con la Fiorentina ci va stretto"

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha rammarico per il risultato finale della partita contro la Fiorentina.

Intervistato da DAZN, Gilardino ha detto: “Credo che i ragazzi abbiano rappresentato appieno cuore tifosi. Il pari ci va stretto per la partita che abbiamo fatto contro una squadra forte”.

E poi: “Abbiamo preso una traversa, un palo ci sono stati alcuni episodi dubbi che vanno valutati. Ma se continueremo così presto arriveranno le vittorie. Sulla rete annullata a Meister, mi hanno detto che è una regola, non la condividiamo ma accettiamo. Sul braccio di Pongracic…credo che sia molto chiaro!".