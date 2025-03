Biraghi-Fiorentina: Un milione per dirsi definitivamente addio

Nel corso dell'ultimo mercato invernale, la Fiorentina ha ceduto quello che fino a poco tempo fa era il proprio capitano: Cristiano Biraghi.

Ad accogliere l'esterno sinistro è stato il Torino, che ha portato a termine l'operazione attraverso il proprio Direttore Sportivo, Davide Vagnati.

Un milione

Un affare questo chiuso attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato ad un milione di euro. Basterà questa cifra, irrisoria per il mondo del calcio, per i granata per poterselo prendere a titolo definitivo.

La fine di una storia tormentata

E stando a quanto trapela in questi giorni da casa granata, la volontà è proprio quella di riscattare il giocatore: in questo modo si chiuderà in maniera definitiva la storia tormentata di Biraghi con la Fiorentina.