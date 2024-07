Messi in lacrime, ci pensa Gonzalez a sostituirlo. Nico e Quarta tornano a Firenze da campioni

Una partita molto sofferta quella vinta dall'Argentina contro la Colombia che ha consegnato la Copa America 2024 alla selezione albiceleste.

Decide Lautaro

1-0 il risultato finale con il gol decisivo trovato dal solito Lautaro Martinez (entrato a partita in corso) al 112'. L'attaccante nerazzurro ha battuto il portiere avversario con un destro in diagonale sulla sua uscita da dentro l'area di rigore.

Il dolore di Messi, l'entrata di Nico

Serata sfortunata per Leo Messi. Il fuoriclasse ha dovuto abbandonare il campo al 66' per infortunio: le sue lacrime in panchina hanno fatto il giro del mondo. Al suo posto è entrato sul terreno di gioco l'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez che ha potuto così giocare una sessantina di minuti circa complessivi tra regolamentari e supplementari.

Niente campo per Quarta

Ancora una volta nemmeno un'apparizione per l'altro giocatore viola presente, il difensore Lucas Martinez Quarta. Però sia lui che Nico tornano a Firenze da campioni continentali.