La Curva Fiesole scende in piazza contro la Questura: presa di posizione contro la mancata autorizzazione della coreografia - FOTO FN

Come ormai sappiamo da qualche giorno, la mancata autorizzazione da parte della Questura di Firenze per la coreografia in vista della sfida di questo pomeriggio tra Fiorentina e Juventus ha andato in subbuglio il tifo viola. Tanto che nei giorni scorsi la Curva Fiesole, con un lungo comunicato sui propri canali social, aveva esortato tutti i tifosi viola a sfilare questa mattina sotto gli uffici vicini a Piazza della Libertà.

Nella giornata di ieri però le acque sembrano essersi calmate, con la curva stessa che ha cambiato i propri programmi proponendo una sfilata in motorino da Piazza della Libertà, luogo del ritrovo, fino allo Stadio Franchi.

Qualche centinaio di tifosi viola, nonostante il freddo e le situazioni meteo avverse, si sono ritrovati vicino all'arco monumentale al centro della piazza, per poi partire in direzione Stadio Franchi attorno alle 13.40. Tra i cori piu gettonati “Nessuno ci potrà mai fermare”, chiaro messaggio alle istituzioni fiorentine. Non sono mancati, ovviamente, i cori contro la Juventus. Queste alcune immagini raccolte da Fiorentinanews.com: