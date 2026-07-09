Grosso: "Fiorentina grandissima opportunità e responsabilità. Vogliamo una squadra competitiva e duratura"

Il nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso ha parlato nel giorno della sua presentazione da tecnico gigliato al Viola Park.

‘Fiorentina grandissima opportunità e motivo di orgoglio’

"Ringrazio Ferrari, Goretti e Paratici per questa grandissima opportunità, la proprietà mi ha dato la responsabilità di prendere un club storico come la Fiorentina, di una città mondiale, motivo per me di grande orgoglio. Ringrazio il Sassuolo, con cui ho trascorso due anni bellissimi, ringrazio la famiglia Squinzi e il dg Carnevali. Un'esperienza che mi ha permesso di avere questa opportunità".

‘Il 9 luglio data storica per me’

“Il livello toccato nel 2006 dall'Italia è rimasto nelle pagine di storia, poi è passata tanta acqua sotto i ponti per me. Giocare e allenare sono due cose completamente diverse, che richiedono altre competenze e percorsi per migliorare. Fare oggi questa conferenza resterà nella mia memoria, il 9 luglio per me rimarrà una data storica. Mi metterò al lavoro per cercare di portare questa proprietà ambiziosa a costruire qualcosa di bello”.

“Da quando ci siamo parlati ci confrontiamo tanto, abbiamo trovato subito l'intesa e siamo consapevoli dell'importanza di questa stagione e di dover ricostruire qualcosa di bello alla Fiorentina. Stiamo cercando di mettere dei tasselli e far crescere il club sotto tanti punti di vista. La Fiorentina dovrà essere competitiva e duratura”.