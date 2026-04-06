Bucchioni: "Italiano, futuro al Napoli? I contatti con De Laurentiis c'erano già stati ai tempi della Fiorentina"

Il giornalista Enzo Bucchioni, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato su tuttomercatoweb.com del futuro dell'ex allenatore viola Vincenzo Italiano.

Le parole di Bucchioni

“In attesa che tutto si concretizzi e si decida se la scelta del nuovo Ct vada fatta subito, a fine campionato, oppure solo a luglio con le amichevoli di giugno affidate a un traghettatore, i rumors per la panchina del Napoli portano a Vincenzo Italiano”.

Su Italiano

"De Laurentiis segue da anni il lavoro dell’allenatore del Bologna: contatti ci sono stati spesso, sia quando allenava lo Spezia sia quando era alla Fiorentina. Nel frattempo Italiano è cresciuto molto: a Bologna ha vinto la Coppa Italia, fatto bene in Champions l’anno scorso e benissimo in Europa League quest’anno. È pronto per una big? Nessun dubbio. Sarà lui il prescelto? De Laurentiis è spesso imprevedibile, ma stavolta potrebbe anche non avere voglia di stupire".