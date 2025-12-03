Gautieri: "La Fiorentina non è abituata alla salvezza, la piazza aiuti i giocatori. Con oltre 90 milioni spesi servivano gli esterni"

Sulla situazione attuale della Fiorentina, è intervenuto l'allenatore Carmine Gautieri a Radio Bruno Toscana: “Il problema della squadra è che non c'è abitudine a lottare per non retrocedere. La piazza deve aiutare i giocatori, in questo momento è durissima uscirne fuori. Squadre come Sassuolo, Lecce, Cagliari, Cremonese, Verona… sono diverse”.

“Gli esterni servivano. Se spendi li prendi”

Sugli esterni: “Sarebbero serviti? Sì, ma non ce ne sono più di grande qualità. Li hanno tutti, però sono pochissimi quelli capaci di determinare una partita, soprattutto nel calcio italiano. Ci sono Politano, Orsolini… poi? Ovviamente gli esterni servono, creano superiorità numerica e sono fondamentali, ma nel calcio italiano ce ne sono pochi. Eppure se spendi… li prendi”.

“Con 96 milioni si poteva fare molto meglio”

Infatti aggiunge: “La Fiorentina ha speso 96 milioni per fare la squadra, ma poteva essere fatto un mercato decisamente migliore. Doveva prendere degli esterni, ormai è il ruolo che può determinare un campionato”.