Pagliari: "Theate giocatore straordinario. So che lo voleva la Fiorentina, ma in Francia lo hanno preso a 20 milioni..."

L'agente Silvio Pagliari ha parlato a tuttomercatoweb.com anche dell'interesse della Fiorentina per Theate, difensore del Rennes che portò al Bologna nell'estate del 2021. Queste le sue parole: "Fu una trattativa molto lunga, un parto come dicevo scherzando a Fenucci e Bigon. Una situazione nata l'anno prima: era andato in prova all'Oostende, dove con Blessin fa un anno bellissimo. Il Bologna dopo Ferragosto si convince a spendere un milione e mezzo, quindi l'affare si è chiuso.

Il giocatore è straordinario e vedrete dopo l'Europeo che giocherà col Belgio, come penso succederà. È un marcatore forte, esplosivo e bravissimo di testa pur non essendo eccessivamente alto. So che c'è stato un interessamento della Fiorentina, ma in Francia è andato a quasi 20 milioni...".