Dopo 4 mesi sarà sempre lo stesso Franchi, almeno a prima vista. Nessuna novità sul cronoprogramma, regna l'incertezza

La Repubblica Firenze fa il punto su quello che sarà lo stato die lavori al Franchi al rientro dei tifosi nell'impianto dopo 4 mesi dall'ultima volta.

Le modifiche maggiori

Nonostante i tanti lavori, le modifiche visibili e sostanziali non saranno molte, con le più importanti che riguarderanno la tribuna: è stato tolto il vecchio strato di guaina della copertura, che poi è stata impermeabilizzata e rinforzata nella struttura del solaio.

Gli altri settori

In Maratona invece è stato completato sia lo smontaggio delle pannellature degli infissi a nastro verticale che il rinforzo dell’intonaco delle pareti. In Curva Fiesole, dopo il completamento dei pali e delle piastre di fondazione, sono stati realizzati gli elementi strutturali verticali del piano interrato e il solaio del piano terra. I lavori qui continueranno anche durante il campionato.

In attesa del cronoprogramma

E intanto si aspetta ancora il cronoprogramma definitivo. L'obiettivo, già dichiarato, è quello di festeggiare il centenario il prossimo agosto con uno stadio da 30mila posti a sedere e con la nuova Curva Fiesole pronta, ma senza un cronoprogramma preciso non sarà facile.