Spunta un commento eloquente del fratello di Kean sotto al post che parla dell'interessamento del Como

Dopo la notizia odierna dell'interessamento del Como per Moise Kean, è arrivato un commento tanto corto quanto eloquente sotto al post di Gianluca Di Marzio, che ha dato la notizia.

Il commento di Giovanni

Nel post, appunto, il giornalista di Sky Sport parla dell'interessamento dei lariani per l'attaccante della Fiorentina, con i primi contatti tra le parti. Sotto ad esso il fratello di Moise, Giovanni Kean, ha commentato con le mani a preghiera: un simbolo difficilmente equivocabile e che ha fatto discutere.

Il commento di Giovanni, fratello di Moise, sotto al post

Il giudizio dei tifosi in risposta al fratello di Moise sembra unanime: “Nessuno vi ferma, se volete andare”. Storie tese che vanno ad inasprire un rapporto già in bilico, quello tra Kean e la Fiorentina, e che promettono nuovi risvolti di una storia di mercato che sembra possa trovare terreno fertile.