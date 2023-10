Gonzalez protagonista: Un assist e tanti pericoli creati. Martinez Quarta concede poco agli avversari, altro giro out per Beltran

L'Argentina esce con una netta vittoria dalla trasferta in Perù, in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il risultato finale è di 2-0 per l'albiceleste, ma il risultato sarebbe potuto essere più rotondo, visto quanto creato dalla selezione guidata da Scaloni.

Tra i protagonisti del match, sicuramente, c'è stato l'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. Suo l'assist per Lionel Messi nell'azione che ha portato l'Argentina sull'1-0: palla in mezzo all'area, bassa e forte a rimorchio, per l'accorrente compagno che con il suo sinistro educatissimo è riuscito ad infilarla sotto la traversa. Tutto questo al 32'. Al 42' raddoppio ospite, sempre con Messi al termine di una veloce azione di contropiede.

Nel secondo tempo Nico crea ancora. Dai suoi piedi nasce anche un altro gol, sempre di Messi, che viene però annullato per fuorigioco della ‘Pulce’. L'intesa tra il viola e il fuoriclasse è esaltante: Gonzalez imbecca il compagno in area di rigore, conclusione respinta da Gallese.

Nel corso del primo tempo, al 34', è entrato anche il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, il quale ha concesso davvero poco agli avversari nella porzione di gara in cui è stato impegnato. L'ex River Plate ha giocato da terzino destro, prendendo il posto dell'infortunato Montiel.

Niente da fare infine per Lucas Beltran: per lui altro giro in tribuna e niente esordio. Così potrebbe essere ancora convocabile per l'Italia.